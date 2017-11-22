Смартфоны на Android следят за пользователями даже без «симки»

Корпорация Google признала, что постоянно собирает данные о местонахождении пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android. При этом гаджет продолжает передавать информацию даже при извлечении SIM-карты.

Телефоны собирают данные о геолокации пользователей с начала текущего года, пишет издание Quartz. Местоположение человека определяется по расстоянию до ближайших вышек сотовой связи. Передача информации не прекращается даже при отключении сервисов геолокации и отсутствии SIM-карты.

Каждый раз, когда пользователь переходит из зоны действия одной станции в другую, смартфон отправляет данные. То же самое происходит при включении функций Wi-Fi и GPS.

В Google заявили, что не хранят полученные таким образом геоданные и планируют в скором времени прекратить слежку за пользователями.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 22.11.17

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