Дизайнер предложил новый девайс для зависимых от смартфонов

Дизайнер Клеменс Шиллингер из Австрии презентовал «гаджет» из черного пластика в форме смартфона. В его корпус вмонтированы шарики из светлого камня, которые могут свободно вращаться. Новинка получила название Substitute Phone. Согласно задумке создателя, устройство поможет людям избавиться от зависимости от гаджетов, пишет Dezeen.

Шиллингер пояснил, что для избавления от зависимостей люди нередко пробуют их подменить чем-либо, что обладает набором свойств изначальных объектов пагубной привычки. Так, например, курильщики табака переходят на электронные сигареты, а затем исключают содержание никотина в специальной жидкости для них. Другие, отказываясь от табака, компенсируют отсутствие никотина при помощи специальной жевательной резинки или пластырей. Отмечается, что заменители позволяют легче перенести синдром отмены, проще переносить связанный с ним стресс.

Теперь, благодаря разработке австрийского дизайнера, люди, привыкшие каждую свободную секунду проводить, уткнувшись в свой смартфон, получили возможность подменить гаджет. Новинка по весу и форме схожа с современными смартфонами. С ее лицевой стороны расположены шарики. Они выполнены из говлита – минерала с характерной «мраморной» окраской – и несколько углублены в корпус девайса.

Желающим приобрести новинку предлагается пять вариантов расположения шариков. Они расположены в соответствии с привычными траекториями движения пальцев во время пользования гаджетом, например, при пролистывании страниц в различных социальных сетях. Однако страница с интернет-магазином на данный момент находится в разработке, поэтому о дальнейшей судьбе проекта сказать что-либо пока нельзя.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 27.11.17

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