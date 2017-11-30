Экс-главком ВКС о Ми-28: «Электроника провальная: ничего летчик не видит»

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев раскритиковал электронику ударного вертолета Ми-28. Пилоты «Ночного охотника» практически ничего не видят в полете.

По словам Бондарева, который в настоящее время возглавляет комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, серьезные недостатки в электронной начинке Ми-28 были обнаружены во время военной операции в Сирии. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», – цитирует Бондарева ТАСС.

Летчики прозвали «смерть пилотам» очки ночного видения, используемые экипажем Ми-28. Экс-главком ВКС пояснил, что даже небольшие помехи, например легкая дымка, приводят к тому, что пилот потом «три дня ходит с красными глазами».

Как сообщается на сайте компании «Вертолеты России», боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» – это современный ударный вертолет, который предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Напомним, в апреле прошлого года в Сирии разбился Ми-28Н, в авиакатастрофе погибли оба пилота. Тогда СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной крушения могла стать потеря ориентации в неблагоприятных условиях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.11.17

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