Российские кулибины разработали электросамолет с вертикальным взлетом

Российские разработчики создали самолет вертикального взлета и посадки электродвигателями. Производством уникального воздушного судна займется частная компания Napoleon Aero, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя проекта Михаила Нуриджанова.

Четырехместная машина получила название VTOL. Она будет способна поднимать в воздух до 400 кг. Максимальный взлетный вес составит около 1,5 тонны. Как рассказал Нуриджанов, заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния в 100 км. Важной особенностью транспортного средства является то, что оно сможет доставлять людей и грузы на неподготовленные площадки.

По словам руководителя проекта, компания готова представить машину на сертификационные испытания. «Еще чуть более двух лет потребуется на сертификацию Авиарегистром», – пояснил Нуриджанов. Отличительной особенностью VTOL является и то, что она будет оснащена двумя группами электрических двигателей. Пе5рвая будет отвечать за подъем аппарата в воздух, а вторая – за горизонтальный полет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.17

Обвиняемому в хакерстве сыну депутата Госдумы дали в США еще 14 лет тюрьмы. / В России появился первый законопроект о виртуальном имуществе и крипторубле. / Позор «великой космической державы»: у России осталось только 4 метеоспутника. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»