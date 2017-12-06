Чиновники нашли способ избежать хакерских атак на банки

В России в рамках программы «Цифровая экономика» разрабатывается законодательная база для идентификации пользовательского интернета вещей. Ожидается, что первые нормы по этой теме появятся осенью 2019 года. Обязательная регистрация всех устройств, которые имеют подключение к Сети, поможет предотвратить их использование в целях хакерских атак, считают чиновники.

План мероприятий по направлению «Информационная безопасность» рассчитан на 2018-2020 годы, пишет РБК со ссылкой на членов рабочей группы. Речь идет о присвоении уникальных идентификаторов устройствами, подключенным к интернету. Причем это могут быть не только компьютеры и смартфоны, но и любая бытовая техника, в том числе холодильники, микроволновки и даже автомобили.

Число устройств, подключенных к интернету, давно превысило мировую численность населения. По прогнозам экспертов, к 2020 году таких гаджетов будет уже 34 млрд, что повышает вероятность использования их киберпреступниками. Идентификация таких устройств позволит повысить стабильности работы сети, считают члены рабочей группы.

«С ростом данного рынка в сети может возникать все больше «конфликтов» и сбоев при их подключении. По этой причине государство хочет оставить за собой возможность регулировать данный рынок путем выдачи идентификаторов для устройств «интернета вещей», – отмечают собеседники издания.

В последнее время хакеры научились взламывать «интернет вещей» и использовать приборы для DDoS-атак. Таким образом злоумышленники загружают сайт-жертву входящими запросами, в результате ресурс становится не доступен. Подобная техника была применена в ноябре прошлого года для атаки на крупные российские банки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.12.17

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