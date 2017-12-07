NASA намерена начать бурение на Луне и астероидах

Американское аэрокосмическое агентство NASA начало сбору и анализ прогрессивных технологий и решений, которые позволят облегчить освоение Луны и Марса. Наибольший интерес американское агентство проявляет к техническим решениям, которые позволили бы в будущее вести добычу полезных ископаемых, например, воды, непосредственно из лунной поверхности или из недр астероидов.

Новые технологии позволят повысить автономность будущих космических экспедиций, передает Spacenews. Эксперты Американского космического агентства рассчитывают ежегодно выбирать до трех наиболее перспективных проектов и обеспечить их финансирование на начальной стадии. Также большой интерес ученые проявляют к возможности бурения астероидов ради коммерческой выгоды. Например, астероид Психея почти полностью состоит из ценных металлов. Как напоминает «Звезда», к нему NASA отправит зонд уже в 2022 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.12.17

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