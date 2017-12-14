Российские ученые создают гиперзвуковой пассажирский лайнер

В России идет разработка пассажирского гиперзвукового лайнера. Созданием лайнера занимаются специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации академика РАН Сергея Чернышева. Он выступил с лекцией в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Сверхзвуковой деловой самолет с непревзойденным уровнем комфорта, гиперзвуковой пассажирский авиалайнер, способный совершить трансатлантический перелет за два часа, – это далеко не все направления, над реализацией которых работают ученые ЦАГИ», – рассказал ученый.

По его словам, решить поставленные задачи «помогут наши традиционно сильные школы аэродинамиков и прочнистов, большой опыт проведения испытаний и уникальная экспериментальная база». Напомним, что в октябре стало известно о разработке 600-тонного транспортно-десантного экраноплана «Спасатель».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.17

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