В магазине приложений Google Play нашли новый вирус-грабитель

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили в Google Play вирусные программы, замаскированные под известные приложения. Вредоносы воровали пароли для входа в мобильный банк, с помощью которых хакеры списывали деньги со счетов пользователей.

По данным разработчика антивирусов компании ESET, троян маскировался под приложение для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor, а также под сервис для загрузки историй из Instagram StorySaver, передает РБК.

Приложения работали в соответствии с заданными функциями, но также перехватывали логины и пароли мобильного банка и sms-сообщения аутентификации. Троян выводил на экран подложные формы логина и пароля мобильного банка, при заполнении полей информация передавалась киберпреступникам, которые списывали деньги со счетов обманутых пользователей.

Отмечается, что вредоносные приложения из Google Play были незамедлительно удалены.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.12.17

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