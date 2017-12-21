Появился взрывающий смартфоны вирус

Эксперты нашли вредоносное программное обеспечение, которое способно разогревать смартфоны на базе Android, приводя к их возгоранию. Вирус называется Loapi, говорится в блоге «Лаборатории Касперского».

Опасной приложение устанавливается под видом антивируса или эротических приложений. Ссылка для скачивания открывается после клика на рекламный баннер, который получил распространение на различных сайтах. После установки приложение настойчиво просит дать права администратора, а затем препятствует загрузке реальных антивирусов.

Но главная цель Loapi не сжечь смартфон. Вредоносная программа демонстрирует владельцу множество рекламных баннеров, самостоятельно оформляет подписку на платные сервисы и использует мощности аппарата для массовых DDoS-атак. Кроме того, эксперты утверждают, что владельцам смартфонов угрожает скрытый майнинг криптовалют – именно из-за этого устройства могут перегреваться вплоть до возгорания и взрыва аккумулятора.

Эксперты советуют не загружать приложения со сторонних ресурсов, а пользоваться официальном магазином. Кроме того, для уверенности стоит запретить установку сервисов сторонних разработчиков в настройках, пишет «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.17

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