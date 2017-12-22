Для ВКС РФ создали малозаметную крылатую ракету с комплексом РЭБ

Российские источники раскрыли обозначение новой высокоточной крылатой ракеты для Дальней авиации. Она получила индекс Х-50, а ее развертывание намечено на 2018-2025 годы в рамках госпрограммы вооружений.

Разработкой нового боеприпаса занимался дубнинский МКБ «Радуга». По предварительным данным, крылатая ракета является дозвуковой и использует систему наведения стратегической Х-101. Однако она меньше своей старшей «сестры» и имеет меньшую дальность полета. Она была спроектирована для размещения во внутренних отсеках ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

Длина боеприпаса составляет шесть метров, его снаряженная масса порядка 1600 кг. Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем и способна развить крейсерскую скорость порядка 700 км/ч, сообщил военный блог со ссылкой на журнал Jane's Missiles & Rockets.

Как пишет РГ, фюзеляж Х-50 имеет сплюснутое поперечное сечение и боковые грани, что позволяет снизить ее радиолокационную заметность. Эксперты отмечают, что ракета оптимальна для размещения в револьверных пусковых установках Ту-95 и Ту-160. Это является преимущество по отношению к стратегической Х-101, которая в силу большой длины не помещается в отсек вооружения Ту-95 и может применяться только с пилонов под крыльями.

Ракета получила комбинированную систему навигации: инерциальная на маршевом участке, при подлете к цели включается цифровая электронно-оптическая корелляционная система «Отблеск». Новый боеприпас не только малозаметен систем ПВО-ПРО противника, но использует маловысотную траекторию полета и бортовой комплекс обороны, состоящий из станции постановки активных помех (радиоэлектронная борьба, РЭБ) и буксируемых ловушек. Боевая часть может быть двух типов: проникающей для защищенных целей, например, бункеров, либо кассетной – для поражения большой площади, например, аэродромов и живой силы противника.

После модернизации дальние ракетоносцы Ту-22М3 смогут нести шесть Х-50 во внутреннем отсеке и две ракеты на внешней подвеске. Ту-160 способен принять на борт 12 ракет, а Ту-95 – 14, включая шесть под крыльями.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.17

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