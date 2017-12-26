Минкомсвязи устроило перехваты звонков и СМС ради безопасности

Министерство коммуникации и связи РФ провело учения по обеспечению безопасности сетей сотовой связи. Главной целью стала проверка возможности перехвата звонков и подмены текста СМС злоумышленниками. По итогам учений операторам могут предъявить новые требования.

Эксперты выясняли, имеют ли злоумышленники возможности для слежки за абонентами с помощью перехвата звонков, СМС и данных геолокации за счет использования уязвимостей в сетях сотовой связи, пишет РБК со ссылкой на два источника РБК из компаний – участников учений.

«В ходе учений отрабатывались сценарии негативного воздействия как на специально созданной тренировочной площадке, так и на повседневно функционирующей сети оператора сотовой связи. Также отрабатывались уязвимости, связанные с нарушением функционирования критически важной инфраструктуры национального сегмента сети интернет», – говорилось в сообщении министерства. В учениях принимали участие МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ и другие ведомства, а также компании «Ростелеком», «МегаФон», «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies.

По сценарию учений Positive Technologies атаковала сеть «МегаФона» на территории Ростовской области в ночь на 19 декабря. «Было совершено порядка 18 различных атак длительностью от 30 минут до 1 часа. Моделировалась ситуация, когда злоумышленник с использованием уязвимостей в протоколах SS7 и Diameter пытается перехватить голосовой трафик абонента, перехватить и подделать текст СМС, определить и подделать геолокацию абонента, отследить активность абонента и др.», – рассказал источник издания. Протокол SS7 – закрытый канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов операторов местной, междугородной, международной и беспроводной связи во всем мире.

О наличии уязвимостей в SS7 в Positive Technologies заявляли ранее. «Имея доступ к SS7 и зная номер телефона жертвы, можно подслушать разговор, определить местоположение человека, перехватить СМС для доступа к мобильному банку, отправить команду на платный номер и осуществить другие атаки», – заявляли специалисты. Об использовании этих уязвимостей сотрудниками Агентства национальной безопасности США для массовой слежки, ранее писала The Washington Post со ссылкой на экс-сотрудника агентства Эдварда Сноудена. Аналогичные с SS7 уязвимости ранее были выявлены и в Diameter – одном из протоколов, используемых в сетях четвертого поколения (4G).

В предварительных итогах учений говорится, что «МегаФон» был готов к взлому и успешно справился с отражением атак. Но наличие уязвимостей в SS7 было подтверждено, значит они могут быть использованы злоумышленниками для атаки на других операторов связи. По данным Positive Technologies, угроза вполне реальна, так как доступ к SS7 можно купить на черном рынке за несколько тысяч долларов.

«По итогам учений будут даны оценки текущего состояния ситуации, а также предложены меры по противодействию возможным угрозам, а также по их локализации и минимизации», – пообещали в Минкомсвязи. Доклад об итогах будет направлен в Совет безопасности России и президенту.

Кроме того, Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О связи». Предполагается, что предлагаемые изменения позволят обеспечить «целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования» российского национального сегмента интернета». Документ предлагает создать в стране государственную информационную систему, которая будет аккумулировать информацию об автономных системах, IP-адресах, точках обмена трафиком и маршрутизации в сетях связи. Однако законопроект пока не внесен на рассмотрение в Госдуму.

Эксперты считают, что состоявшиеся учения должны привести к новым изменениям законодательства, в первую очередь по обеспечению безопасности сотовых сетей.

Москва, Иван Гридин

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