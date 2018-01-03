Российскую армию усилят акванавтами

НИИ спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начали подготовку для российской армии водолазов-спасателей, способных погружаться на глубины свыше 400 метров, сообщается на сайте Минобороны России.

Отмечается, что первый этап тренировки будет проходить в городе Ломоносове на базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап предполагает отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.

«Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что минувшей осенью водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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