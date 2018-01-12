Американцы обвинили «русских хакеров» в подготовке атак перед Олимпиадой

Группу хакеров Fancy Bears заподозрили в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США USADA и Олимпийского совета Азии (OCASIA). Об этом сообщает американская компания по кибербезопасности ThreatConnect.

Эксперты утверждают, что адреса якобы были зарегистрированы в декабре 2017 года. В ThreatConnect считают, что они могут быть использованы для спланированных кибератак против этих или сторонних организаций. Специалисты в то же время отметили, что имеющаяся информация недостаточна для того, чтобы «утверждать, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировкой Fancy Bears».

Свои выводы они сделали на основе косвенных признаков – аналогичные методы хакеры использовали в 2016 году, когда им удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах. В среду, 10 января, группа Fancy Bears выложила документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, которые подтверждают, что цель комиссии Макларена – отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears «преступной организацией».

Хакеров Fancy Bear подозревают в серии кибератак на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. В частности, их обвинили во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом, как отмечает РИА «Новости», ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию Москвы. Никаких доказательств представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.01.18

Китайцы хотят построить в Крыму тепличный комплекс – традиционно обещают не гадить. / Российские метеокомпьютеры безнадежно «отстали» от зарубежных аналогов. / И лапу дает: японские разработчики представили смарт-собаку Aibo. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»