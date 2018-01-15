Мировые цены на электронику взлетят. Причина – бум на электромобили

Финансовые аналитики предсказали резкое подорожание электроники во всем мире. Подорожание коснется не только смартфонов, ноутбуков, компьютеров, но и электрокаров. По данным экспертов, рост цен на электронику будет обусловлен значительным подорожанием кобальта на мировом рынке. Этот элемент широко используется в современных электронных устройствах.

Как передает RT со ссылкой на ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, подорожание металла вызвано высоким на него спросом. «Во всем мире активно идет развитие отрасли электромобилестроения, а также производство смартфонов и другой электроники, где применяется кобальт. Все это в последнее время вызвало даже дефицит кобальта», – пояснил он.

По сообщению издания, ситуация осложняется тем, что основной поставщик кобальта – это одна из наиболее бедных и коррумпированных стран мира Демократическая республика Конго. Там металл до сих пор добывают кустарным способом с использованием детского труда. Для изготовления одного смартфона необходимо 5-10 граммов кобальта, для ноутбука – около 30 граммов, для электроавтомобиля от 5 до 20 килограммов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.18

В России готовят первые иски к Apple из-за «тормозных» iPhone. / Американцы обнаружили на Марсе залежи льда. / Американцы обвинили «русских хакеров» в подготовке атак перед Олимпиадой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»