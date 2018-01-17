Новый вирус ворует сообщения с телефона и записывает разговоры

Российская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, «Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус Skygofree. Троян поражает устройства, работающие на ОС Android.

По данным специалистов, вирус распространяется с 2015 года через фальшивые страницы операторов связи, которые предлагают пользователям установить программу, ускоряющую скорость интернет соединения, передает телеканал «Звезда».

Попав в смартфон, троян подключается к контролируемым злоумышленниками Wi-Fi-сетям и передает украденные СМС, сообщения из онлайн мессенджеров, геоданные, записывает разговоры и даже делает снимки, включая фронтальную камеру устройства.

Специалисты назвали Skygofre одним из самых мощных вирусов для Android.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

Новые алгоритмы Facebook ударят по США. / «Тормозной» iPhone: в Москве подан первый иск к Apple. / Боевых роботов обучат специфике ведения войны в различных регионах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»