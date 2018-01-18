Google сделает скорость загрузки сайта фактором ранжирования

Google сделает скорость загрузки страниц сайта основным фактором ранжирования в мобильном поиске. Произойдет это, начиная с июля 2018 года. Нововведение получило название Speed Update. По оценке экспертов корпорации, оно повлияет на «небольшой процент запросов». Санкции повлияют на поисковою выдачу. Под удар попадут страницы с медленной загрузкой, а также те, что вызвали негативный опыт пользователей.

Отметим, что Google дает почти полгода на оптимизацию ресурсов их разработчикам. В качестве отладки ресурсов предлагаются инструменты PageSpeed Insights и Lighthouse.

В компании также отметили, что сайты, показавших неудовлетворительный результат в PageSpeed Insights следует задуматься о производительности своих ресурсов. Для улучшения показателей они могут использовать любые привычные инструменты, передает Seonews.

В Google подчеркнули, что скорость – один из многих факторов ранжирования, а также напомнили, что заявления о скорости ранжирования в мобильном поиске, как о фактора были заявлены еще в июне 2016 года.

Технологии. Другие новости 17.01.18

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