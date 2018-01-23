Samsung заподозрили в сговоре с Apple о замедлении смартфонов

Компанию Samsung вслед за Apple заподозрили в намеренном замедлении устаревающих смартфонов. С соответствующим заявлением выступила Итальянская антимонопольная служба. Ее представитель также заявил, что есть основания полагать, что между Samsung и Apple, против которой также ведется аналогичное расследование, существует сговор.

Антимонопольщики считают, что компании создали «общую коммерческую политику» и выпускали обновления программного обеспечения (ПО), которые снижали производительность смартфонов, а происходило это без ведома пользователей.

Как писал «Новый День», итальянские антимонопольщики предполагают, что корпорации недобросовестно поступали с покупателями их продукции, используя недостатки предыдущих моделей гаджетов, чтобы потребители были вынуждены покупать новые устройства. Представители Samsung отрицают этот факт. Южнокорейская компания даже вызвалась помочь итальянским антимонопольщикам в расследовании, передает BFM.

Напомним, 21 декабря в Apple официально признали умышленное замедление процессоров. Литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода, чтобы увеличить время их работы, скорость процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается. В корпорации заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. По мнению руководства Apple, «тормозящий» телефон способен прослужить более длительный период.

Впрочем, пользователи не оценили заботу Apple, судебные иски посыпались как из рога изобилия. Первыми возмутились граждане США, за ними последовали жители Канады и Израиля, а дальше подключился весь мир. Так, в России в настоящее время зарегистрированы уже семь судебных исков из-за намеренного снижения производительности. И в ближайшее время, по мнению экспертов, число претензий может значительно возрасти.

Глава Apple Тим Кук на днях заявил, что в готовящемся к выходу в феврале обновлении пользователи получат возможность отключать функцию замедления процессора. Ранее корпорация пыталась реабилитироваться перед клиентами и снизила стоимость аккумуляторов для своих гаджетов.

Напомним, летом 2016-го вскоре после старта продаж нового флагманского смартфона Galaxy Note 7 Samsung объявила о приостановке его продаж. Причиной стали взрывы аккумуляторных батарей во время зарядки устройства.

Еще один скандал с компанией произошел в декабре 2017-го. Некоторые владельцы Samsung Galaxy Note 8 заметили, что после того, как батарея полностью садится, устройство не хочет заряжаться и включаться, даже будучи подключенным к сети. В Samsung приняли данную ситуацию к рассмотрению.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.18

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