Италия подключилась к расследованию об умышленном замедлении смартфонов

Антимонопольная служба Италии проверит производителей смартфонов Apple и Samsung на предмет намеренного снижения производительности процессоров. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Итальянские антимонопольщики предполагают, что корпорации недобросовестно поступали с покупателями их продукции, используя недостатки предыдущих моделей гаджетов, чтобы потребители были вынуждены покупать новые устройства.

Кроме того, производители при очередном обновлении программного обеспечения не предупреждали пользователей о негативных последствиях, что является прямым нарушением нескольких статей Закона о защите прав потребителей.

Напомним, 21 декабря в Apple официально признали умышленное замедление процессоров. Литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода, чтобы увеличить время их работы, скорость процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается. В корпорации заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. По мнению руководства Apple, «тормозящий» телефон способен прослужить более длительный период.

Впрочем, пользователи не оценили заботу Apple, судебные иски посыпались как из рога изобилия. Первыми возмутились граждане США, за ними последовали жители Канады, а дальше подключился весь мир. Так в России в настоящее время зарегистрированы уже семь судебных исков из-за намеренного снижения производительности. И в ближайшее время, по мнению экспертов, число претензий может значительно возрасти.

Глава Apple Тим Кук накануне заявил, что в готовящемся к выходу в феврале обновлении пользователи получат возможность отключать функцию замедления процессора. Ранее корпорация пыталась реабилитироваться перед клиентами и снизила стоимость аккумуляторов для своих гаджетов.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 18.01.18

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