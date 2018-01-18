Apple разрешит пользователям определять степень «тормознутости» своего iPhone

Корпорация Apple всеми силами пытается остановить волну критики и судебных исков, возникшую после того, как компания призналась в умышленном замедлении работы своих смартфонов. Ранее Apple снизила цены на новые аккумуляторы, а теперь обещает дать клиентам возможность отключать функцию замедления гаджета.

Обновление для iPhone, в котором будет возможность отказаться от сохранения заряда батареи в ущерб производительности, появится в феврале, об этом глава Apple Тим Кук рассказал в интервью ABC News. Глава корпорации подчеркнул, что Apple не преследовала цели замедлить старые гаджеты, чтобы пользователи кинулись покупать новые.

«Ключевым моментом при принятии любых решений является мнение пользователя, и мы считаем, что будет лучше замедлить работу iPhone ради того, чтобы он не перезагружался. Мы очень просим прощения у тех, кто считает, что у нас была другая причина», – заявил Кук.

В обновлении пользователь будет уведомлен о том, что производительность его устройства снижена для экономии аккумулятора. Если клиент не хочет этого, то он сможет отключить такую функцию.

Напомним, 21 декабря в Apple официально признали умышленное замедление процессоров. Литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода, чтобы увеличить время их работы, скорость процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается. В корпорации заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. По мнению руководства Apple, «тормозящий» телефон способен прослужить более длительный период.

Впрочем, пользователи не оценили заботу Apple, судебные иски посыпались как из рога изобилия. Первыми возмутились граждане США, за ними последовали жители Канады, а дальше подключился весь мир. Так в России в настоящее время зарегистрированы уже семь судебных исков из-за намеренного снижения производительности. И в ближайшее время, по мнению экспертов, число претензий может значительно возрасти.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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