В России готовят первые иски к Apple из-за «тормозных» iPhone

Первые иски к корпорации Apple с претензиями на искусственное замедление работы устаревающих моделей iPhone будут поданы в России в ближайшие дни, пишет «Коммерсантъ». Ранее в американской корпорации официально признали факт намеренного замедления работы старых моделей смартфона. Производитель электроники объяснил это стремлением сохранить производительность и работу аккумулятора при установке обновленного программного обеспечения, которое более энергозатратно.

В Apple пояснили, что литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность, которой может не хватить для полноценной работы устройств, особенно при отрицательных температурах воздуха. Чтобы смартфон смог работать дольше без подзарядки, компания внесла изменения в операционную систему iOS, заседлив производительность устройства.

Как пояснил изданию партнер Lex Borealis Дмитрий Пономарев, замедление работы устройств Apple по закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара». Если в товаре обнаруживаются недостатки, не оговоренные продавцом, потребитель вправе потребовать замены на товар этой же марки либо товар другой марки с перерасчетом покупной цены, потребовать «соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара». «Скорее всего, мы сосредоточимся на третьем и четвертом требованиях», – рассказал Пономарев.

Общая сумма исковых требований, по предварительным оценкам, составит «несколько десятков миллионов рублей». Юристы считают, что главная задача разбирательств – признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара. По мнению юристов, требования граждан к качеству софта, используемого в технически сложном товаре, – например, к операционной системе, должны рассматриваться как требования к качеству товара в целом.

Как писал «Новый День», против американской компании уже были поданы иски в нескольких странах мира, в частности, в США, Канаде, Франции, Израиле.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.18

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