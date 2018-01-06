Тормозной iPhone получил еще один иск: судиться с Apple решили канадцы

Две канадские адвокатские фирмы направили иск в Верховный суд Квебека о защите прав потребителей в отношении компании Apple, признавшей намеренное замедление работы старых моделей iPhone, передает Global News.

Юристы LPC Avocats и Renno Vathilakis Avocats отмечают, что предлагаемые Apple условия гарантийного обслуживания в Квебеке менее выгодны для потребителей, чем предусмотренные местным законодательством. По оценке юристов, ущерб каждому из владельцев «тормозных» iPhone оценивается в $300.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря в Apple официально признала умышленное замедление процессоров «старых» моделей смартфонов. В компании объяснили это тем, что это якобы необходимо для увеличения времени работы батарей, и заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции.

После этого заявления стало известно, что ряд потребителей направили многомиллионные иски против Apple. В частности, как сообщалось, жительница штата Калифорния Виолетта Майлян требует с компании триллион долларов. Аналогичные требования выдвинула жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви. Она оценила сумму ущерба в 100 млн долларов.

Квебек, Служба информации РИА «Новый День»

Квебек. Другие новости 05.01.18

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