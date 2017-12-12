Apple умышленно «тормозит» старые iPhone

Пользователи выяснили причину снижения производительности старых моделей iPhone. Программное обеспечение специально «тормозит» процессор смартфона, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Один из пользователей американской соцсети Reddit под ником TeckFire задумался, почему его iPhone 6S со временем начал дольше обрабатывать информацию. Затем он заменил аккумулятор смартфона и результаты его поразили.

Оказалось, что телефон не только стал работать дольше, но и в два раза быстрее. TeckFire считает, что раскрыл «секрет» Apple. Чтобы старые модели не «съедали» батарейку за несколько часов, ПО снижает производительность процессора, благодаря этому пользователь дольше остается на связи.

Другие участники дискуссии под постом TeckFire предположили, что новые модели, начиная с Phone 7 такой, не имеют такого недостатка, так как их ядра процессоров A10 и A11 обладают низким энергопотреблением.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 11.12.17

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