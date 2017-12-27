С Apple требуют триллион долларов за обман клиентов

Владельцы гаджетов от Apple продолжают подавать в суд на корпорацию за сокрытие информации об умышленном замедлении старых смартфонов. Так жительница штата Калифорния Виолетта Майлян требует с компании триллион долларов.

Американка считает, что Apple вводит в заблуждение своих клиентов и использует приемы недобросовестной конкуренции, пишет Patently Apple. В результате каждый потребитель должен был купить новую модель iPhone, так как производительность их старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий компании, говорится в иске.

Кроме того, аналогичные требования выдвинула жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви. Она оценила сумму ущерба в 100 млн долларов.

Ранее иск против Apple подал житель Лос-Анджелеса Штефан Бодганович. По его словам, корпорация занижала быстроту процессора старых моделей телефонов, чтобы росли продажи новых. К тому же эта функция была введена втайне от клиентов.

21 декабря в Apple официально заявили об умышленном замедлении процессоров. Литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода, чтобы увеличить время их работы, скорость процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается. Об этом изданию TechCrunch сообщили в Apple на предъявленные претензии. В корпорации заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. По мнению руководства Apple, «тормозящий» телефон способен прослужить более длительный период.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 27.12.17

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