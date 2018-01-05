Apple признала уязвимость всех iPhone и iMac

Американская компания Apple признала существование критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте производителя электроники.

«Обнаружены две угрозы под названиями Meltdown и Spectre. Эти проблемы затрагивают почти все устройства и операционные системы, все компьютеры Mac и устройства iOS подвергнуты опасности», – сообщили в Apple, уточнив, что на данный момент неизвестно о вредоносном программном обеспечении, способном повлиять на конечных пользователей.

Впрочем, в Apple признали, что риски для пользователей существуют: чтобы уязвимость стала доступна злоумышленникам, достаточно установить зараженное приложение. Потому компания рекомендует устанавливать приложения только проверенных производителей.

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. Spectre с помощью бреши в изоляции программ позволяет хакеру считать информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64, и, вероятно, AMD.

Как напоминает «Лента.ру», в декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Позднее компания извинилась перед пользователями.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.01.18

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