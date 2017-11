Apple ответит в суде за использование чужих разработок

Компания Corephotonics из Израильская обвинила корпорацию Apple в незаконном использовании разработок. Иск о нарушении патентных прав компания уже подала в суд. Израильские разработчики заявили об использовании американской корпорацией технологии двойной камеры в смартфонах iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus, пишет The Verge.

В Corephotonics утверждают, что некоторое время назад компания предполагала подписать с Apple договор о стратегическом партнерстве, но этого не произошло. В 2016 году в продажу поступил iPhone 7 Plus, а годом позже iPhone 8 Plus. В этих смартфонах, утверждают в израильской компании, применена технология двойной камеры, патент на которую принадлежит Corephotonics. В иске также указано, что ведущий переговорщик Apple якобы заявил, что Corephotonics потребуются годы и миллионы долларов на судебные разбирательства, прежде чем удастся получить хоть какую-то компенсацию за нарушение патентных прав.

Израильская компания требует не только взыскать с Apple денежную компенсацию и оплатить судебные издержки, но и настаивает на немедленном прекращении использования своих разработок в продуктах американской корпорации. На данный момент данное требование не распространяется на iPhone X, хотя в нем также применена технология двойной камеры, так как иск был подготовлен до выхода новинки Apple на рынок.

Как отмечает «Лента.ру», компанию Corephotonics основал в 2012 году профессор Тель-Авивского университета Дэвид Медлович. Стартап специализируется на производстве двойных фото- и видеокамер для смартфонов.

