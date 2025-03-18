МИД России решительно осудил удары Израиля по сектору Газа

МИД России решительно осудил возобновление Израилем военной операции в секторе Газа, где в ночь на сегодня в результате массированных ударов погибло более 300 человек, еще несколько сотен получили ранения.

«В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно. Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Москва призывает израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорному процессу, нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава», – подчеркнул МИД России.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube