Один человек погиб и 16 пострадали в аварии с автобусом в Израиле

В Израиле автобус опрокинулся на трассе. По предварительным данным, один человек погиб и еще не менее 16 получили ранения.

ДТП произошло на шоссе №40 недалеко от Кирьят-Гата на юге Израиля. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

Один человек скончался от полученных травм. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще 14 человек получили легкие повреждения, им оказывается медицинская помощь.

На месте работают спасатели, медики и полиция. Причины аварии устанавливаются.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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