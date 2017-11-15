Американский школьник обошел блокировку Face ID на iPhone X матери

Американец Аттаулла Малик (Attaullah Malik) рассказал, что его 10-летний сын научился разблокировать iPhone X своей матери в обход системы Face ID. При этом его лицо не было внесено в базу данных телефона. Видео с демонстрацией лайфхака американец опубликовал на своем YouTube-канале.

Автор видео отметил, что его смартфон сыну не удалось разблокировать. Родители высказывают опасения, что навык обхода Face ID может быть использован мальчиком для совершения покупок со смартфона матери и чтения личной переписки. Впрочем, отключать функцию распознавания лица они не собираются. Впрочем, Apple предупреждала, что Face ID может работать со сбоями при использовании детьми младше 14 лет.

Ранее специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav смогли создать маску, с помощью которой удалось взломать систему защиты Face ID в iPhone X, напоминает «Лента.ру». Она состоит из распечатанной 3D-модели лица с наклеенными фотографиями глаз и губ, а также с силиконовым носом. Процесс создания маски занял у них много времени и затраты составили 150 долларов (без учета стоимости 3D-принтера).

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.11.17

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