У новых iPhone X выгорают экраны: Apple дала рекомендации по спасению гаджетов

Техподдержка компании Apple предупредила пользователей нового флагманского смартфона iPhone X о проблеме с выгоранием дисплея и дала несколько рекомендаций, как избежать этого.

Для того, чтобы дольше сохранить работоспособность дисплея, компания призывает установить обновления iOS 1, использовать режим автоподстройки яркости, выключать дисплей в режиме ожидания и реже использовать смартфон в режиме высокой яркости, передает РБК.

Специалисты техподдержки пояснили, что дисплей нового смартфона изготовлен по технологии OLED и поэтому ему присущи все недостатки, характерные для всех устройств подобного типа.

Продажи нового гаджета стартовали 3 ноября. В Москве очередь за «яблочным» флагманом начали занимать за несколько суток до начала продаж.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.17

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