Владельцы iPhone X пожаловались на очередной весомый дефект

От обладателей iPhone X стали поступать жалобы на треск разговорного динамика смартфона, сообщает 9to5mac. Пользователи рассказывают, что при воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик начинает трещать, а проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50%.

«Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1100 долларов телефон должен быть безупречным. Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась», – написал один из пользователей Reddit. Как напоминает «Лента.ру», в сентябре Apple признала наличие аналогичной проблемы у iPhone 8. Тогда производитель заверил, что треск динамика будет исправлен в обновлении программного обеспечения.

Отметим также, что ранее у пользователей новинки от Apple возник целый ряд проблем иного характера. Так, например, в США клиенты мобильных операторов AT&T, Verizon и Sprint не смогли активировать новые iPhone. Те же, кто все-таки сумел активировать свои устройства, констатировали, что гаджет сильно тормозит.

Проблемы были выявлены и в работе экрана. Спустя всего лишь неделю с момента старта продаж в компании признали, что дисплеи могут выгорать, опубликовав ряд рекомендаций для того, чтобы как можно дольше сохранить функциональность дисплея. Кроме того, десятки владельцев iPhone X по всему миру заявили, что на экранах их смартфонов появилась вертикальная ярко-зелёная линия, которая не исчезает даже после переустановки ПО.

Еще одним явным дефектом является то, что экран нового устройства перестаёт воспринимать прикосновения при температуре, близкой к нулю. Apple подтвердила наличие проблемы, заметив, что рабочая температура её смартфонов – от 0 до 35 градусов Цельсия. Не понятно зачем компания поставляет гаджеты в Россию, где низкие температуры царят по полгода.

Нарекания вызвала и инновационная функция FaceID по распознаванию лица. В Apple заявляли, что технология позволяет различать даже близнецов, но эксперименты показали, что это не так.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.11.17

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