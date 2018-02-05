Владельцы iPhone X жалуются на новый дефект. Решения проблемы пока нет

Обладатели флагманской модели смартфона от Apple – iPhone X – обнаружили новый дефект. На этот раз пользователи посетовали на проблеме при приеме входящих вызовов, передает портал Digital Trends. Оказалось, что у некоторых пользователей дисплей во время входящего вызова остается деактивирован.

Портал отмечает, что проблема имеет временное решение. Для устранения бага смартфон следует откатить до заводских настроек. Дефект исчезает, но ненадолго. Вопросом занялись специалисты Apple. Напомним, смартфон iPhone X появился в продаже в ноябре, и тут же стали появляться сообщения из разных уголков мира о многочисленных дефектах флагмана.

Как писал «Новый День», вскоре после старта продаж обладатели iPhone X стали жаловаться на треск разговорного динамика смартфона. Ранее у пользователей новинки от Apple возник целый ряд проблем иного характера. Так, например, в США клиенты мобильных операторов AT&T, Verizon и Sprint не смогли активировать новые iPhone. Те же, кто все-таки сумел активировать свои устройства, констатировали, что гаджет сильно тормозит.

Проблемы были выявлены и в работе экрана. Спустя всего лишь неделю с момента старта продаж в компании признали, что дисплеи могут выгорать, опубликовав ряд рекомендаций для того, чтобы как можно дольше сохранить функциональность дисплея. Кроме того, десятки владельцев iPhone X по всему миру заявили, что на экранах их смартфонов появилась вертикальная ярко-зелёная линия, которая не исчезает даже после переустановки ПО.

Еще одним явным дефектом является то, что экран нового устройства перестаёт воспринимать прикосновения при температуре, близкой к нулю. Apple подтвердила наличие проблемы, заметив, что рабочая температура её смартфонов – от 0 до 35 градусов Цельсия. Не понятно, зачем компания поставляет гаджеты в Россию, где низкие температуры царят по полгода.

Нарекания вызвала и инновационная функция FaceID по распознаванию лица. В Apple заявляли, что технология позволяет различать даже близнецов, но эксперименты показали, что это не так, а американский школьник смог обойти систему, скорчив гримасу.

Глава Apple Тим Кук ранее заявил о рекордных доходах компании от новой линейки смартфонов. В то же время СМИ сообщают о возможном сокращении производства iPhone X из-за низких продаж на ключевых рынках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.18

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