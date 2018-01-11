Apple преподнесла очередной «подарок» пользователям iPhone X

От пользователей iPhone X поступают все новые нарекания в адрес производителя гаджета. На этот раз они жалуются на неудобства, которые им доставляет флагманский смартфон. Выяснилось, что iPhone X «промышляет» несанкционированной депиляцией – выдирает волосы владельцев.

Первыми тему подняли англичане, обсудив ее на форумах в Сети. Они сетовали на боль и неудобства, которые вызывает гаджет. Причина скрыта в конструкции смартфона. Выяснилось, что волоски застревают в маленьких щелях между рамкой и дисплеем. В результате люди собственноручно выдирают части прически или бороды, просто пользуясь устройством.

«Это так часто случалось со мной, что я уже сбился со счета. Это больно. На мой взгляд, это ошибка дизайнеров! Чтобы избавиться от проблемы, мне пришлось купить чехол на телефон», «Это случается со мной довольно часто. Лицо горит и болит», «Это происходит не только со мной? iPhone X несколько раз за день вырывает мне волосы, это уже начинает раздражать и бесить. Я позвонил в Apple, они согласились заменить мне устройство», – заявляют пользователи Reddit и MacRumors.

Стоит отметить, что единственным способом борьбы с дизайнерской ошибкой остается приобретение специального чехла на устройство. При этом многие пользователи разработали шутливую инструкцию для решения проблемы: «Заходите в настройки iPhone X, потом в общие, после – в персональные. Находите параметр «Личный груминг» и переключаете настройку «Выщипывание» из автоматического режима в ручной».

Как напоминают «Дни.ру», аналогичная проблема с «яблочными» смартфонами была зафиксирована в 2014 году. Тогда Apple презентовала флагман в новом корпусе – iPhone 6, который иногда затягивал и вырывал волосы на лице. Массовый скандал назвали Hairgate, Apple никак не отреагировала на жалобы.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря в Apple официально признала умышленное замедление процессоров «старых» моделей смартфонов. В компании объяснили это тем, что это якобы необходимо для увеличения времени работы батарей, и заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. После этого заявления стало известно, что ряд потребителей направили многомиллионные иски против Apple. В частности, как сообщалось, жительница штата Калифорния Виолетта Майлян требует с компании триллион долларов. Аналогичные требования выдвинула жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви. Она оценила сумму ущерба в 100 млн долларов. Кроме того, исковые заявления на Apple были зарегистрированы в Израиле и Канаде. Также прокуратура Парижа инициировала расследование.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.18

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