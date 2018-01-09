Прокуратура Парижа начала расследование против Apple из-за тормозных iPhone

В Париже прокуратура начала расследование в отношении американской корпорации Apple. Производителя электроники обвиняют в «обмане и запланированном» замедлении работы iPhone устаревающих моделей, сообщают французская радиостанция Europe 1. Ранее Apple извинилась за это перед пользователями.

По данным радиостанции, расследование было инициировано после обращения ассоциации «Стоп программе устаревания» (Halte à l'obsolescence programmée – HOP). Оно поступило в надзорное ведомство 27 декабря. В HOP заявили, что производитель электроники «добровольно замедляет производительность и жизнь смартфонов, чтобы ускорить их замену пользователями».

«Apple внедрила глобальную стратегию устаревания, запланированную на увеличение продаж», – заявили в ассоциации. Там уверены, что американская корпорация должна понести ответственность за все «некачественные» iPhone, проданные во Франции с момента вступления в силу в стране закона, считающего намеренное замедление работы техники производителем преступлением (эта норма была обнародована во Франции 17 августа 2017 года).

Предварительное расследование по данному обращению было инициировано парижской прокуратурой 5 января. Делом занимается национальная служба расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF). Расследование ведется по статье «обман», отмечает РБК.

На прошлой неделе две канадские адвокатские фирмы направили иск в Верховный суд Квебека о защите прав потребителей в отношении компании Apple, признавшей намеренное замедление работы старых моделей iPhone, передает Global News. Юристы LPC Avocats и Renno Vathilakis Avocats отмечают, что предлагаемые Apple условия гарантийного обслуживания в Квебеке менее выгодны для потребителей, чем предусмотренные местным законодательством. По оценке юристов, ущерб каждому из владельцев «тормозных» iPhone оценивается в $300.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря в Apple официально признала умышленное замедление процессоров «старых» моделей смартфонов. В компании объяснили это тем, что это якобы необходимо для увеличения времени работы батарей, и заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. После этого заявления стало известно, что ряд потребителей направили многомиллионные иски против Apple. В частности, как сообщалось, жительница штата Калифорния Виолетта Майлян требует с компании триллион долларов. Аналогичные требования выдвинула жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви. Она оценила сумму ущерба в 100 млн долларов. Кроме того, исковые заявления на Apple были зарегистрированы и в Израиле.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 09.01.18

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