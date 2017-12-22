Умышленное замедление старых iPhone обернулось для Apple судебными исками

Корпорация Apple призналась, что обновление программного обеспечения в предыдущих моделях iPhone приводит к замедлению работы устройства. И хотя в компании уверяют, что таким образом лишь хотели облегчить жизнь своим клиентам, пользователи не оценили такую «заботу» Apple и обратились в суд.

Первым о странном поведении своего iPhone 6S рассказал один из пользователей американской соцсети Reddit под ником TeckFire. Его телефон стал «тормозить» после обновления. TeckFire купил новый аккумулятор и раскрыл «секрет» Apple: чтобы старые модели не «съедали» батарейку за несколько часов, ПО снижает производительность процессора, благодаря этому пользователь дольше остается на связи.

Действительно, в Apple официально заявили об умышленном замедлении процессоров. Литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода, чтобы увеличить время их работы, скорость процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается. Об этом изданию TechCrunch сообщили в Apple на предъявленные претензии. В корпорации заявили, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции. По мнению руководства Apple, «тормозящий» телефон способен прослужить более длительный период.

Пользователи посчитали методы работы Apple обманчивыми, аморальными и неэтичными. Пять клиентов подали иски против корпорации. В частности, в суд обратились двое жителей штата Иллинойс, а также жители штатов Огайо, Индианы и Северной Каролины. По их мнению, Apple нарушает закон о защите прав потребителей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 22.12.17

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