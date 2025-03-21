Путин обсудил с эмиром Катара обострение на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого обсуждалась обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, при обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения её единства, суверенитета и территориальной целостности. В то же время была выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, подчёркнута готовность обеих стран содействовать деэскалации напряжённости и долгосрочной нормализации в регионе.

Москва, Светлана Антонова

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