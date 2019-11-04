Старые устройства Apple без обновлений станут бесполезны

Корпорация Apple предупредила пользователей старых моделей iPhone и iPad о возникновении проблем, если они не обновят программное обеспечение. Об этом говорится на сайте компании.

Речь идет о смартфонах и планшетах, которые были выпущены до 2012 года. Apple указала на то, что это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты.

В частности, на устройствах могут перестать работать AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск через браузер.

В дальнейшем на устаревших гаджетах перестанут работать беспроводное обновление и резервное копирование iCloud. Чтобы сохранить копию iPhone и iPad, придется воспользоваться компьютером.

Проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2. Чтобы этого избежать, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

Apple не раз оказывалась в центре скандала из-за обновлений ПО. Так пользователи заметили, что их смартфоны старых моделей стали работать значительно медленнее после загрузки новейшей версии ОС. Выяснилось, что корпорация умышленно «тормозит» процессор гаджетов. Тогда Apple утверждала, что единственная цель таких мер – экономия аккумулятора.

Кроме того, выпуск мобильной платформы iOS 12.1.4 привел к частичной потере работоспособности множества iPhone в разных странах мира. Пользователи жаловались на очень низкую скорость передачи данных по Wi-Fi и в сетях сотовой связи. Другие владельцы iOS-девайсов утверждали, что после обновления ОС смартфоны перестали видеть вставленные в них SIM-карты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.19

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