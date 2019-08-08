ФАС начала расследование в отношении Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple из-за приложений для iOS. Поводом послужили действия корпорации в части распространения программ родительского контроля.

Антимонопольное расследование проводится по факту нарушения закона о защите конкуренции. «Лаборатория Касперского» обвинила Apple в том, что корпорация необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), передает «Интерфакс».

В обновлении операционной системы iOS12 было представлено приложение Screen Time, разработанное Apple. Программа имеет схожие с приложениями для родительского контроля функции.

От действий Apple пострадали еще 11 разработчиков по всему миру, которые также были вынуждены отозвать свои приложения, либо ограничить их функционал.

Действия корпорации «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением» на рынке приложений для iOS, отметили в ФАС. Рассмотрение этого дела назначено на 13 сентября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.19

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