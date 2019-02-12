Свежее обновление iOS сломало iPhone и iPad по всему миру

Свежий выпуск мобильной платформы iOS 12.1.4 привел к частичной потере работоспособности множества iPhone в разных странах мира. Владельцы смартфонов и планшетов от Apple массово жалуются на возникшие проблемы в социальных сетях, пишет Forbes.

В частности, перебои появились в работе планшетов и смартфонов. В обоих случаях пользователи жалуются на очень низкую скорость передачи данных по Wi-Fi и в сетях сотовой связи. Другие владельцы iOS-девайсов утверждают, что после обновления ОС смартфоны перестали видеть вставленные в них SIM-карты.

«Дорогие друзья, не обновляйте ваш iPhone», – пишет один из пострадавших владельцев девайсов. Стоит, однако, отметить, что большинство яблочных пользователей не испытывают никаких трудностей в использовании своих устройств, пишет «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.19

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