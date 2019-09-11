Стала известна стоимость нового iPhone в России

Корпорация Apple представила линейку новых iPhone. Минимальная цена смартфона в России составит 59 999 рублей. В магазины новинки поступят не раньше 20 сентября.

Очередное поколение смартфонов от Apple включает в себя три модели – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. У первой модели двойная камера, у остальных – камера с тремя линзами. Смартфон будет доступен в шести цветах.

У пользователей появится возможность делать селфи в замедленной съемке (slow motion) – этот режим впервые появился во фронтальной камере. Кроме того, в смартфонах есть режим ночной съемки (Night Mode) и оптическая стабилизация видео.

Как сообщили в российском представительстве Apple, iPhone 11 будет стоить от 59 999 рублей, iPhone 11 Pro – от 89 990 рублей, iPhone 11 Pro Max – от 99 990 рублей. Продажи новинок стартуют 20 сентября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

В Москве пытались продать ребенка через мессенджер. / Горевшая свалка покрышек под Новым Уренгоем принадлежит компании-банкроту. / Цифровизация: роботы появятся во всех сербских школах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»