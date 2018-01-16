«Тормозной» iPhone: в Москве подан первый иск к Apple

Сегодня Тверской суд Москвы зарегистрировал исковое заявление к ООО «Эппл Рус», связанное с замедлением работы iPhone из-за проблем с аккумулятором. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило исковое заявление Ключникова А.С. к ООО «Эппл Рус» об обязании осуществить безвозмездную замену аккумулятора устройства IPhone и компенсации морального вреда в размере 777 тысяч 777 рублей», – сказала она, передает «Интерфакс».

Дзюрко также уточнила, что вопрос о принятии его к производству суда будет решён в течение пяти дней.

Накануне сообщалось, что юристы NLF Group и Lex Borealis намерены подадть иски к корпорации Apple в интересах российских пользователей, которые столкнулись с преднамеренным замедлением работы iPhone.

Аналогичные судебные разбирательства проходят в других странах мира, в частности

в США, Израиле, Франции и других государств. В конце декабря 2017 года появилась информация о том, что Apple намеренно тормозит работу телефонов прошлых поколений. Корпорация признала это и объяснила такую необходимость якобы для продления срока службы аккумуляторов.

Банк Barclays подсчитал, что компания может понести убытки в общей сложности в $10 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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