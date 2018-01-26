Новый троян ворует деньги россиян

В Сети появился опасный вирус, похищающий деньги. Об этом заявляет «Лаборатория Касперского». Эксперты говорят, что вредоносная троянская программа называется Mezzo. Она крадет валюту и криптовалюту, подменяя реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. Большинство случаев заражения Mezzo произошло в России.

Вирус распространяется через программы-загрузчики. По словам экспертов, Mezzo «охотится» за текстовыми файлами бухгалтерской программы «1С» и следит за открытием диалогового окна, куда вводятся реквизиты. В момент передачи данных троянец совершает подмену. В итоге денежные средства уходят на счет злоумышленников.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Юнаковского одними бухгалтерскими программами этот вирус не ограничивается. Он считает, что вредонос может иметь множество разных функций.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.18

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