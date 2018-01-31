В России стартовали испытания беспилотного вертолета

В Конструкторском бюро промышленной автоматики стартовал наземный этап испытаний беспилотного вертолета, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Разработкой нового аппарата, взлетная масса которого достигает 500 кг, занимаются специалисты холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). На сегодняшний день предприятие изготовило два опытных образца, один из которых и проходит испытания в конструкторском бюро.

Машина, разработанная Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП), сможет нести до 150 кг полезной нагрузки и развивать скорость 150 километров в час. Продолжительность полета достигает четырех часов. Предполагается, что к месту применения винтокрылую машину будут доставлять на специальном автомобиле на базе «КамАЗа». В нем же будет располагаться пункт управления беспилотником.

«Разработка КумАПП – одна из первых в своем роде в России, нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года», – приводит РИА Новости слова гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков подчеркнул, что у новой разработки есть хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынке. По его словам, подобный беспилотник сможет нести на борту мощные системы мониторинга и серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня беспилотные коптеры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.18

Напуганные штрафами операторы блокируют легальные сайты. / Лучше с китайцами: россияне хотят отделиться от Украины в мировой сети. / Архитектор предложил «натравить» бактерии и грибы на строительный мусор. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»