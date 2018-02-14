Названа главная опасность приложений для онлайн-знакомств

Эксперты из Роскачества проанализировали мобильные приложения для знакомств в интернете. Оказалось, что многие программы несут в себе скрытую опасность. Уязвимости в таких приложения могут использовать хакеры для перехвата персональных данных.

Специалисты изучили 42 приложения для устройств, работающих на iOS и Android. Выяснилось, что «яблочные» гаджеты лучше защищены от взлома. Впрочем, на обеих платформах есть приложения, которые не занимаются шифрованием данных или же выполняют действия только частично.

«LovePlanet, Skout, InMessage, LOVOO (iOS) не шифруют текстовую информацию, а Tinder, Topface и Теамо.ру (iOS) и Tinder, ParkFace, Теамо.ру (Android) не шифруют изображения. Если злоумышленники перехватят трафик этих приложений, они смогут выяснить, какие анкеты вы просматривали и даже какие из них вызвали у вас симпатию», – говорится в сообщении Роскачества.

Персональные данные не шифруют приложения АвтоДруг, ParkFace (iOS) и SKOUT, LOVOO, InMessage, iPair, Пообщаемся, MyLove (Android).

Кроме того, некоторые ресурсы раскрывают точную геопозицию собеседника, в этом случае пользователь сталкивается не только с виртуальной, но и физической опасностью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.18

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