США вслед за Россией намерены создать сверхзвуковой пассажирский лайнер

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила выделение средств на разработку сверхзвукового пассажирского лайнера QueSST X-Plane, а также утвердили сроки начала его эксплуатации. Разработкой займутся инженеры NASA и компании Lockheed Martin.

Известно, что в 2019 году NASA получит 19,9 млрд долларов, но сколько средств будет направлено на создание самолета, не уточняется. Первый полет QueSST намечен уже на 2021 год. Самолет станет платформой для испытания новых технологий.

«X-Plane откроет новые возможности для американских компаний, которые позволят создать более быстрые коммерческие лайнеры, новые рабочие места, а также уменьшит время перелетов в два раза. Гиперзвуковые исследования также имеют решающее значение для национальной обороны», – приводит «РГ» выдержку из документа.

Ранее идею создать пассажирскую версию стратегического ракетоносца Ту-160 озвучил президент России Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода (КАЗ, филиал входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) ПАО «Туполев»). По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, в числе перспективных проектов также числится разработка сверхзвукового пассажирского самолета: «Там могут применяться наработки и технологии, использующиеся при создании Ту-160».

Эксперты отмечают, что гражданский и военный Ту-160 разительно отличаются друг от друга. В связи с этим говорить о «прямом копировании самолета» нельзя. Гражданской версией Ту-160 уже заинтересовались арабские шейхи. По оценкам экспертов, его стоимость составить порядка €150 млн. Кроме того они отмечают, что на переделку стратегического бомбардировщика в пассажирский лайнер уйдет много времени и усилий из-за соображений секретности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.02.18

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