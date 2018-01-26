Арабские шейхи пожелали приобрести гражданский Ту-160

Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, о необходимости создания которого заявил президент России Владимир Путин, может стать штучным бизнес-джетом для арабских шейхов, пишет «Коммерсантъ». По оценкам экспертов, его стоимость составить порядка €150 млн. Кроме того они отмечают, что на переделку стратегического бомбардировщика в пассажирский лайнер уйдет много времени и усилий из-за соображений секретности.

Ранее идею создать пассажирскую версию стратегического ракетоносца Ту-160 озвучил Владимир во время посещения Казанского авиационного завода (КАЗ, филиал входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) ПАО «Туполев»). По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, в числе перспективных проектов также числится разработка сверхзвукового пассажирского самолета: «Там могут применяться наработки и технологии, использующиеся при создании Ту-160». «Главное, что в Казани освоено производство балок центроплана, есть мощное КБ. Решения, используемые при разработке и военной, и гражданской версии Ту-160, позволят повысить рентабельность производства, поскольку будет увеличена серийность», – заявлял вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

Эксперты отмечают, что гражданский и военный Ту-160 разительно отличаются друг от друга. В связи с этим говорить о «прямом копировании самолета» нельзя.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 26.01.18

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