Ученый: Жителям Земли стоит опасаться «астероидного оружия»

Гендиректор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал о том, что космические аппараты, оснащенные военными технологиями, могут быть использованы против интересов других стран. По словам ученого, во время отработки методов и средств перехвата опасных космических объектов может быть проверена эффективность кинетического оружия типа «Стрелы Бога» (спутники, стреляющие вольфрамовыми стрелами).

Кроме того, для боевых действий могут быть использованы сверхмощные лазеры космического базирования, которые предназначены для защиты Земли от небесных тел, передает «Интерфакс». Помимо этого, оружием могут стать и сами астероиды, если изменить траекторию их движения определенным образом. «Использование так называемого «гравитационного трактора» позволяет осуществлять прецизионную корректировку траекторий небесных тел, причем не только для их отклонения, но и с целью обеспечения их падения в заданном районе Земли. То есть здесь можно говорить о создании «астероидного оружия», – сказал ученый.

По словам Анатолия Зайцева, небесные тела можно использовать в качестве оружия и в том случае, если сведениями о траектории их движения будет владеть одна страна или группа заинтересованных государств. При таком раскладе, скрыв этот факт от страны-мишени, нанести по ней удар. Добавим, что российские ученые разработали систему планетарной защиты. Анатолий Зайцев утверждает, что необходимость в ее создании существует из-за того, что с Землей могут столкнуться астероиды и ядра комет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.02.18

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