Над пользователями торрентов нависла угроза

В двух версиях популярного торрент-клиента uTorrent эксперты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, что грозит суровыми последствиями для пользователей, сообщает ArsTechnica.

Дыры в системе нашли специалисты компании Google Project Zero. Согласно опубликованным данным, уязвимость позволяет хакерам получить доступ к скачанным файлам и истории загрузок. При этом любой сайт, который посещал пользователь, может контролировать ключевые функции uTorrent.

По словам экспертов, наибольшую угрозу представляют вредоносные страницы, которые дают своим владельцам возможность скачивать вирусы в папку автозагрузки Windows. Как отмечают разработчики uTorrent, опасная уязвимость исправлена в бета-версии программы для ПК, однако обновление станет общедоступным лишь в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

ое обновление появится только в течение нескольких дней.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.18

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