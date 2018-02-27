15% россиян шпионят за бывшими, используя оставшиеся данные аккаунтов

Специалисты по кибербезопасности провели опрос, в ходе которого выяснилось, что каждый седьмой россиянин после расставания шпионит за бывшим партнером, используя учетные данные аккаунтов, которые остались в их распоряжении. Кроме того, разрыв отношений побуждает пользователей сделать общедоступной интимную информацию из чувства мести.

Исследование «Цифровая любовь» проведено «Лабораторией Касперского» и исследовательской компанией Toluna, пишет Агентство городских новостей «Москва». В опросе приняли участие 18 тысяч пользователей, в том числе 1 тысяча человек из России.

9% респондентов признались, что хранят в памяти гаджетов данные интимного характера. При расставании каждый шестнадцатый обнародует эту информацию, чтобы отомстить бывшему партнеру. Причем, чаще всего так поступают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

«В целом же даже после разрыва отношений 15% опрошенных россиян продолжают следить за своим партнером, пользуясь тем, что в их распоряжении остались его учетные данные от различных аккаунтов», – говорится в исследовании.

Кроме того, после расставания больше половины (57%) женщин предпочитают удалять данные, напоминающие о неудачном опыте – совместные фотографии, переписку и прочее, а также удаляют бывших возлюбленных из друзей в соцсетях. Только 37% мужчин поступают также.

По словам экспертов, пока влюбленные находятся в хороших отношениях, общие фотографии, общие пароли, общие электронные деньги, общие устройства – все это естественно и не вызывает никаких вопросов. Однако, когда отношения не складываются, то масса личной информации каждого человека в паре может оказаться под угрозой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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