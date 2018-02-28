Российских пользователей предупредили об опасном мобильном приложении

Эксперты по кибербезопасности предупреждают русскоязычных пользователей мобильных устройств о потенциальной угрозе при использовании набирающего популярность приложения под названием GetContact. Оно предлагает простой способ присваивания имен телефонным номерам, которых еще нет в списке контактов.

«Фишка» заключается в том, что при установке приложение запрашивает доступ к контактам, после чего сканирует телефонную книгу устройства и отправляет эту информацию в общую базу данных. Россияне нашли необычное применение приложению – благодаря ему они узнают, как их телефон записан в адресных книгах знакомых.

Эксперты считают, что такое приложение потенциально опасно, поскольку скопированные им контакты могут оказаться в публичной базе данных. «Создатели сервиса GetContact могут использовать эти данные как угодно: продавать третьим лицам, рассылать спам и так далее», – пишет Hi-tech Mail.ru.

Также пользователи отмечают, что с помощью приложения можно испортить репутацию тому или иному человеку, присвоив его телефону провокативное имя или кличку в собственной адресной книге. После этого информация об этом будет доступна всем, у кого данный номер также хранится в памяти телефона. Ранее приложение было заблокировано для пользователей из Казахстана и Азербайджана. На сайте iPhones.ru можно узнать, как удалить свой номер из базы.

Москва, Иван Гридин

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