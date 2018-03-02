НАСА вновь откладывает запуск самого дорогого телескопа мира

Запуск самого дорого на сегодняшний день телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) может быть отложен на конец 2019 года или начало 2020 года из-за проблем в работе системы разворачивания его главного зеркала, которые были выявлены в ходе испытаний на Земле, сообщает SpaceNews.

«Нам будет очень тяжело уложиться в текущую программу запуска миссии. Мы надеемся, что мы завершим все проверки и запустим телескоп в космос примерно через полтора года», – заявил замглавы директората научных миссий в НАСА Грег Робинсон (Greg Robinson).

JWST является официальной заменой для орбитального телескопа «Хаббл», который проработал на орбите уже 25 лет. Как напоминает РИА «Новости», изначально новый аппарат планировалось запустить еще в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом – на октябрь 2018 года, и затем – на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался «закрыть» проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.03.18

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